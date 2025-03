Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung des PK Bergen vom 23.03.2025

Bergen, Kr. Celle (ots)

+++ Einbruch in Werkstatt +++

Südheide: In der Nacht zum Freitag, 22.03.2025, brachen noch unbekannte Täter in eine Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ortschaft Beckedorf (Gemeinde Südheide) ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen durch eine Tür in die Werkstatt entwendeten die Täter mehrere Kettensägen und Bohrmaschinen. Der Gesamtschaden wird von den Geschädigten mit etwa EUR 2000,- angegeben. Die Polizei Bergen (Tel. 05051-60640) bittet um Hinweise zu etwaigen Beobachtungen in der Bergener Straße in Beckedorf im genannten Zeitraum.

+++ Nach Verkehrsunfall geflüchtet +++

Südheide: Am Abend des Sa., 22.03.2025, kam es gegen 20.40 h in der Ortschaft Beckedorf, Gemeinde Südheide, in der Straße Lührsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann bog mit seinem Pkw Audi zunächst von der Bergener Straße in die Straße Lührsberg ab. Offenbar wegen einer deutlichen Alkoholbeeinflussung prallte er hier auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Dadurch wurde dieser Wagen auf einen davor ebenfalls geparkten Pkw Opel geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde aber niemand verletzt. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort, lief aber wenig später den gerade eintreffenden Polizeibeamten "in die Arme". Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führschein des Mannes sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa EUR 35000,- geschätzt.

