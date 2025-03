Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht Taschendieb

Celle (ots)

Am Montag, 10.03.2025 ist es in einem Supermarkt in der Witzlebenstraße in Celle zu einem Taschendiebstahl gekommen. Ein unbekannter Täter entwende dort einer 78 Jahre alten Frau gegen 11:50 Uhr die Geldbörse. Darin befand sich unter anderem auch die EC-Karte der Seniorin, mit der der Täter dann noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten in Klein Hehlen zweimal Geldbeträge abhob. Der Polizei liegt nun eine vage Täterbeschreibung vor. Der Mann ist zirka 50-65 Jahre alt, Brillenträger und trug eine helle Schiebermütze mit einem dunklen Muster. Nähere Angaben liegen leider nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit Taschendiebstählen gibt die Polizei Celle folgende Präventionstipps:

Tragen Sie Ihre Tasche stets geschlossen und möglichst nah am Körper

Nutzen Sie eine Umhängetasche mit Reißverschluss und tragen Sie diese vor dem Körper

Bewahren Sie Ihr Portemonnaie in einer Innentasche auf, nicht in der Gesäßtasche

Taschendiebe arbeiten oft im Team - eine Person lenkt ab, die andere greift zu

Seien Sie besonders wachsam an belebten Stellen wie Kassen, Sonderangeboten oder in engen Gängen

Achten Sie auf Personen, die sich auffällig nah an Sie herandrängen

Legen Sie Ihre Handtasche nicht offen in den Einkaufswagen

Falls Sie sie dennoch im Wagen abstellen, behalten Sie sie stets im Blick

Verdecken Sie bei Kartenzahlungen die PIN-Eingabe

Lassen Sie Ihr Portemonnaie nicht auf der Kasse oder dem Warenband liegen

Verstauen Sie Geld oder Karte direkt nach dem Bezahlen sicher

Bewahren Sie niemals ihre PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf

Achten Sie beim Einkaufen auch auf andere Kundinnen und Kunden, die ihre Taschen unbeaufsichtigt lassen und weisen Sie diese gerne auf die Gefahr hin

Falls Sie bestohlen werden, melden Sie es sofort dem Marktpersonal und rufen Sie die Polizei

Sperren Sie gestohlene Bankkarten umgehend über die Sperrhotline 116 116

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell