BPOLI EBB: Autofahrer mit Teleskopschlagstock in Grenzkontrolle

Neugersdorf (ots) - 19.01.2025 / 10:30 Uhr / Neugersdorf Am 19. Januar 2025 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Ebersbach, dass es am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf zu einer Sachbeschädigung an der Infotafel gekommen ist. Eine Streife begab sich vor Ort und stellte fest, dass bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Infotafel komplett zerstört hatten. Die Beamten fanden keine verwertbaren ...

mehr