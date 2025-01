Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kabeldiebe auf Bahnviadukt

Zittau (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum 22. Januar 2025 auf dem Zittauer Bahnviadukt zugeschlagen und etwa sieben Meter Kupferkabel entwendet. Es kam zu keinen Zugausfällen oder -verspätungen.

Um 02:04 Uhr ging bei der Deutschen Bahn AG eine Alarmierung zu einem gestörten Bahnsignal auf dem Viadukt der Bahnstrecke Zittau - Liberec ein. Zugverkehr fand in der Nacht keiner statt. Am Morgen stellten Bahnmitarbeiter den Diebstahl von herausgeschnittenem Kabel fest. Die Bundespolizei fand keine Spuren zu den Tätern vor Ort, geht aber aktuell einem Zeugenhinweis nach.

Demnach hat ein Bürger am Morgen des Vortages eine verdächtige Person am heutigen Tatort gesehen. Eine alarmierte Streife konnte um 07:35 Uhr noch eine mutmaßlich männliche Person sehen, die im Gleisbereich des Bahnviaduktes gerade die Grenze nach Polen überschritt. Die Person trug eine rote Jacke, ein Basecap und einen rosafarbenen Rucksack. Ob die Person etwas mit der Tat zu tun hat bzw. was sie am Vortag dort getan hat, ist nicht bekannt. Laut Aussage des Zeugen kam sie auf den Schienen der Schmalspurbahn aus Richtung Kaufland gelaufen, verharrte gebückt am heutigen Tatort und verschwand dann auf dem Viadukt nach Polen.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden. Angaben zum Sachschaden können noch nicht gemacht werden.

