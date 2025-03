Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B191

Celle (ots)

Am Dienstag, den 18.03.2025, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich auf der B191 zwischen Altenhagen und Garßen ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein 93-jähriger Mann befuhr mit seinem Elektromobil den Bosteler Weg von Vorwerk kommend. Als er die B 191 überqueren wollte missachtete er die Vorfahrt und wurde von einem Pkw angefahren. Der verunfallte Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen in das AKH Celle verbracht, wo er kurze Zeit später an den Folgen des Unfalls verstarb.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B191 für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

