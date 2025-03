Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Senior wurde Opfer eines Betruges

Nienhagen (ots)

In Nienhagen ist es gestern zu einem Betrug gekommen. Ein 86 Jahre alter Mann erhielt im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Dieser teilte ihm mit, dass die Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei, bei dem die Unfallgegnerin verstorben sei. Um zu verhindern, dass seine Tochter ins Gefängnis kommt, wurde der Geschädigte aufgefordert, eine fünfstellige Geldsumme zu zahlen. Der Senior kam der Aufforderung nach und übergab in dem oben genannten Zeitraum einem der unbekannten Täter die geforderte Summe. Die Geldübergabe fand im Bereich der Querstraße in Nienhagen statt, der Täter entfernte sich dann in Richtung Hauptstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Zirka 30 bis 35 Jahre alt

- 180 cm groß

- Schlanke Statur

- Blonde kurze Haare

- Helle Jacke

- Beigefarbende Hose

Ein weiterer an der Tat beteiligter Mann ist zirka 30 Jahre alt, hat eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Näheres ist zu diesem Täter nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit dieser und anderen Betrugsmaschen gibt die Polizei folgenden Tipps: Seien Sie skeptisch gegenüber Anrufen von Personen, die sich als Staatsanwälte oder andere Behördenvertreter ausgeben und Geld fordern. Behörden fordern niemals Geld am Telefon.

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, wie Kontoinformationen, Adressen oder Geburtsdaten, preis. Seriöse Institutionen benötigen solche Informationen nicht am Telefon.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger nutzen oft emotionale Manipulation, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen.

Nehmen Sie sich Zeit, um über die Situation nachzudenken. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmaschen, damit auch sie gewarnt sind und nicht in die Falle tappen.

Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, melden Sie dies umgehend der Polizei. Je mehr Informationen die Polizei erhält, desto besser kann sie gegen solche Betrüger vorgehen.

Überweisen Sie kein Geld und leisten Sie keine Zahlungen, bevor Sie die Situation überprüft haben. Seriöse Institutionen bieten alternative Zahlungsmethoden an und verlangen keine sofortige Barzahlung.

Wenn etwas nicht stimmt oder Ihnen die Situation merkwürdig vorkommt, vertrauen Sie Ihrem Instinkt und bleiben Sie skeptisch.

Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie Zweifel haben.

