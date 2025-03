Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht Zeugen eines Rotlichtverstoßes

Celle (ots)

Am Samstag, 08.03.2025 gegen 15:15 Uhr ist es in der Biermannstraße in Celle zu einem Rotlichtverstoß gekommen. Eine 46 Jahre Autofahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Biermannstraße in Richtung Bahnhofstraße und hielt an einer roten Fußgängerampel. Ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug scherte aus und fuhr trotz der roten Ampel links an ihr vorbei. Ein Radfahrer, der sein Rad über die für ihn grün zeigende Ampel schob, konnte dem Fahrzeug gerade noch ausweichen. An der Ampel am Bahnhof kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen der Skodafahrerin und der Verursacherin. Dabei war auch eine unbeteiligte Zeugin anwesend. Das Kennzeichen von dem verursachenden Fahrzeug ist der Polizei bekannt. Die Polizei Celle sucht nun nach dem Radfahrer, der dem Fahrzeug ausweichen musste und nach der Zeugin des Gespräches an der Ampel. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

