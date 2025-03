Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit zwei Verletzten und vier beteiligten Fahrzeugen

Celle (ots)

Heute Mittag gegen 12:20 Uhr ist es auf der B3 zwischen Celle und Groß Hehlen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Daimler befuhr die B 3 (Celler Straße) aus Celle kommend in Richtung Groß Hehlen und beabsichtigte, nach links in die Straße "Weghaus" abzubiegen. Hierzu hielt er an, um den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Dies übersah eine hinter ihm fahrende 41 Jahre alte Nissan-Fahrerin und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Der Daimler wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort mit dem Daimler einer 77jährigen zusammen. Dieser prallte im weiteren Verlauf in den Tesla eines 47jährigen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der 51 Jahre alte Daimlerfahrer und die 41 Jahre alte Fahrerin des Nissans wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 40.000 Euro. Drei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Maßnahmen vor Ort wurde die Straße für zirka eine Stunde voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

