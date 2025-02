LPI-NDH: Von Fahrbahn abgekommen und verletzt - zwei Personen verletzt

Struth (ots) - Am Montag befuhren zwei Pkw hintereinander die Landstraße 1008 aus Richtung Struth in Richtung Bundesstraße 249. Der Vorausfahrende musste verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende zu spät bemerkte. Folglich kam es zum Auffahrunfall, bei dem Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

