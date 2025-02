LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Verfolgungsfahrt über die Landesgrenze hinaus

Artern (ots) - Aus der Sangerhäuser Straße fuhr am Montagnachmittag ein Peugeot in Richtung eines Kreisverkehrs. Bei Einfahren in diesen missachtete der Peugeotfahrer die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Audis. Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 8000 Euro an beiden Autos. Personen wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

