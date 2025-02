Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Großfurra (ots)

Wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis seit dem Montagnachmittag gegen einen Autofahrer. Der Mann befuhr gegen 15 Uhr die Straße Große Furth und beabsichtigte in die Rumbachstraße in Richtung Bahnhof abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Geschädigten und Zeugen konnte der Mann schließlich im Bereich des Bahnhofes gestellt werden. Der Fahrer flüchtete erneut, touchierte mit seinem Fahrzeug eine Frau, die hierbei leicht verletzt wurde. Der Unfallflüchtige befuhr schließlich die Rumbachstraße in Richtung Große Furth und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen. Bereits zuvor soll der Mann zwischen Kleinfurra und Großfurra mit seinem schwarzen Dacia auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang und bittet mögliche Zeugen und Geschädigte um Hinweise. Wer kann Angaben zur Fahrweise des Dacias-Fahrers machen? Wer wurde durch die Fahrweise, insbesondere zwischen Kleinfurra und Großfurra, möglicherweise gefährdet, musste ausweichen oder bremsen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0030854

