Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel auf Baustelle erbeutet

Ilfeld (ots)

Von einer Baustelle in der Gutsstraße erbeuteten Unbekannte in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr ein etwa 70 Meter langes Stromkabel. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Um an das Kabel zu gelangen hoben die Täter einen Bauzaun aus.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0030227/2025

