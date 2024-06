Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zollhündin "Iris" zeigt ihren Spürsinn ./. Zoll stellt 84.000 Stück Zigaretten in einem Fahrzeug sicher

Stralsund (ots)

84.000 Stück Zigaretten unterschiedlicher Marken entdeckten Einsatzkräfte des Zolls am Vormittag des 19.05.2024 an der Bundesautobahn (BAB) 11, Grenzübergang Pomellen in einem polnischen Fahrzeug.

Bei der Einreise nach Deutschland wurden auf Befragen der beiden Fahrzeuginsassen keine Zigaretten angemeldet. In diesem Fall konnten sich die Beamten jedoch auf die Spürnase einer vierbeinigen Kollegin verlassen. Beim Abspüren des polnischen Fahrzeuges zeigte die Zollhündin "Iris" durch passives Verhalten an der Seitentür des Fahrzeuges an, dass sich möglicherweise Tabak oder Bargeld im Fahrzeuginneren befindet. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle entdeckten die Zollbeamten insgesamt 480 Stangen Zigaretten (84.000 Stück), in Kartons verpackt, unter dem persönlichen Gepäck des Paares.

"Unsere ausgebildeten Zollhunde, welche zum Teil auf Tabakwaren und Bargeld sowie auf Betäubungsmittel konditioniert sind, geben uns regelmäßig Anhaltspunkte bei manchen Fahrzeugen etwas genauer hinzuschauen und sind somit unverzichtbare Begleiter für unseren täglichen Kampf gegen den Schmuggel", so Sabine Mattil, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Stralsund. Der Beifahrer, ein 44jähriger polnischer Staatsbürger erklärte nach dem Auffinden der Zigaretten, dass diese ihm zuzuordnen seien.

Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt. Das Paar konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg übernommen.

Zusatzinformation:

Privatpersonen ist bei der Einreise nach Deutschland aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat das Mitführen von 800 Stück Zigaretten lediglich zum privaten Eigenverbrauch gestattet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell