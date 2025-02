LPI-NDH: Verfolgungsfahrt über die Ländergrenzen hinaus

Eichsfeldkreis (ots) - Am samstag dem 01.02.2025 gegen 21:00 Uhr befuhr der fahrer eines PKW VW die Landstraße von Geisleden in Richtung Kreuzebra. Dabei stieß er, mit einen über die Fahrbahn wechselndem Dach zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Samstag dem 01.02.2025 gegen 22:00 Uhr befuhr der 44 jährige Fahrer eines PKW Mazda CX5 die Dürerstraße in ...

