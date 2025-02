Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am samstag dem 01.02.2025 gegen 21:00 Uhr befuhr der fahrer eines PKW VW die Landstraße von Geisleden in Richtung Kreuzebra. Dabei stieß er, mit einen über die Fahrbahn wechselndem Dach zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Am Samstag dem 01.02.2025 gegen 22:00 Uhr befuhr der 44 jährige Fahrer eines PKW Mazda CX5 die Dürerstraße in Heiligenstadt. Beim durchfahren einer leichten Linkskurve stieß er mit zwei, ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen zusammen. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und verständigte erst von zu Hause aus die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Höhe des Unfallschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Am Freitag dem 31.01.2025 gegen 18:15 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Opel die Landstraße von Heiligenstadt in Richtung Uder. Kurz nach dem Abzweig nach Rengelrode stieß sie mit einem unbekannten, über die Fahrbahn wechelndem Tier zusammen. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Tier konnte an der Unfallstelle nicht mehr aufgefunden werden.

