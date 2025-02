Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 01.02.2025, gegen 18.45 Uhr wird durch eine Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass vor ihr ein weißer Transporter mit auffälliger Fahrweise in Richtung Mühlhausen fährt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Transporter bei Bürger King in Mühlhausen gestellt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 57-jährigen Mann. Beim Aussteigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. Bei der anschließenden Blutentnahme im Hufeland Klinikum in Mühlhausen leistet die männliche Person Widerstand und wollte sich der polizeilichen Maßnahme entziehen. Der Widerstand konnte gebrochen werden und die Maßnahme wurde durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

