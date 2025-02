Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss

Artern (ots)

Am 01.02.2025 gegen 19 Uhr führten Beamte der Polizeistation Artern eine Verkehrskontrolle in der Sangerhäuser Straße in Artern durch. Hierbei hielten sie einen Ford an. Im Rahmen der Prüfung konnte der 42-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vozeigen. Es konnte schnell geklärt werden, dass der Herr keine Fahrerlaubnis hat, sodass er das Fahrzeug nicht hätte führen dürfen. Darüber hinaus verlief ein durchgeführter Drogenvortest mit positiven Ergebnis auf die Einnahme mehrerer bewusstseinserweiternder Substanzen. Mit dem Fahrzeugführer wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurden Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter berauschenden Mitteln erstattet.

