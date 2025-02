Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit dem Fahrrad in Schlangenlinien

An der Schmücke (ots)

Am 31.01.2025 gegen 23:55 Uhr befanden sich Beamte der Polizeistation Artern im Oldislebener Weg der Gemeinde An der Schmücke. Hierbei machte ein Fahrradfahrer durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. Für die Beamten war deutlich erkennbar, dass der Herr schwankend fuhr und nicht in der Lage war, seinen Weg in gerade Linie fortzusetzen. Als die Beamten eine Kontrolle durchführen wollten, versuchte er zu entkommen, was jedoch nicht gelang. Ein bei dem 59-jährigen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. In Anbetracht seiner zuvor an den Tag gelegten Fahrweise, musste von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen werden, sodass er die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

