LPI-NDH: Unbelehrbarer Fahrzeugführer - Führen eines Pkw' s unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 01.02.2025, gegen 19:25 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw in Mühlhausen die Herrenstraße. Dort wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Pkw- Schlüssel sichergestellt. Anschließend erfolgte die Blutentnahme im Hufeland Klinikum in Mühlhausen. Nach der Maßnahme wurde der Fahrzeugführer entlassen. Sein Freund holte im Nachgang den sichergestellten Pkw- Schlüssel in der PI UH ab. Gegen 22:30 Uhr stellten Beamte der PI Unstrut Hainich das Fahrzeug des 31- Jährigen erneut fahrend im öffentlichen Straßenverkehr fest. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um den bereits bekannten 31- Jährigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel erneut sichergestellt und im Hufeland Klinikum Mühlhausen wurde die Blutentnahme durchgeführt.

