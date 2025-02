Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

Bad Tennstedt (ots)

Zwei Pkw befuhren am Dienstag gegen 10.05 Uhr die Landstraße 3176 aus Richtung Bad Tennstedt in Richtung Merxleben. Der Vorausfahrende beabsichtigte nach links in eine Baumarktzufahrt einzubiegen. Der Nachfolgende bemerkte den Abbiegevorgang zu spät, versuchte auszuweichen und kollidierte hierbei mit dem Abbiegenden. In der weiteren Folge kam der Überholende nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. In dem vorausfahrenden Auto wurde ein 74-jähriger Mann verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

