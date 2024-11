Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Luttingen: Verkehrsschild beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, 16.11.2024 gegen 10.00 Uhr, beim Ausparken in der Luttinger Straße ein Verkehrsschild. Der Parkplatz liegt direkt an der Straße in Höhe der Einmündung zur Johann-Kaspar-Albrecht-Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 300 Euro zu kümmern. Es dürfte sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Kleinwagen einer japanischen Automarke gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell