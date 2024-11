Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Illegale Müllablagerung in Container - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Zu einer illegalen Müllablagerung in einem Container kam es auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Binzgen. Dies wurde der Polizei am Samstag, 16.11.2024 gegen 10.30 Uhr mitgeteilt. Für eine Altpapiersammlung wurde von einem Verein ein Container bestellt und auf dem Parkplatz in der Todtmooser Straße abgestellt. Vor der geplanten Befüllung durch den Verein wurde festgestellt, dass Unbekannte widerrechtlich Behältnisse mit Altöl, Farbreste, einen blauen Müllsack, Blumentöpfe und andere Gegenstände darin entsorgt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

