Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Küchenbrand mit über 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus kam es am Sonntag, 17.11.2024 gegen 13.40 Uhr in der Rheinstraße. Vermutlich über eine eingesteckte aber nicht eingeschalteten Heißluftfritteuse wurde der Brand auf dem Ceranfeld der Küche ausgelöst. Eine unmittelbar neben der Fritteuse stehende Flasche Sonnenblumenöl dürfte nach Brandentstehung zu einer weiteren Brandausbreitung geführt haben. Der Rauchmelder wurde ausgelöst und die Feuerwehr verständigt, welche den Brand löschte. In der Küche dürfte ein Sachschaden zwischen 10000 und 15000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Die restlichen Räumlichkeiten der Wohnung waren vom Brand nicht betroffen. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Bad Säckingen und Wallbach mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell