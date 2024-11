POL-FR: Weisweil, Einbruch in Blumengeschäft

Freiburg (ots) - Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, 79219 Staufen/Wettelbrunn, Fohrenbergstraße Am 17.11.24, gg. 14.05 Uhr, kam es in einem unbewohnten Gebäudeteils (Flaschenlager) eines dort ansässigen Weingutes, zu einem Brandausbruch mit bisher unklarer Ursache. Aktuell ist die Feuerwehr mit hohem Kräfteansatz an den Löscharbeiten, Polizei ist ebenfalls vor Ort. Zur Brandursache und entstandenem Schaden können ...

mehr