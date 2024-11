POL-FR: Gebäudebrand bei einem Weingut in Staufen/Wettelbrunn

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17.11.2024 wurden entlang der Kenzinger Straße in Herbolzheim-Wagenstadt mehrere Gully- und Ablaufschächte ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt sowie ein größeres Blumengefäß ortsverändert. Diese gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr hätte zu schweren ...

mehr