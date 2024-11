POL-FR: Landkreis Emmendingen - Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - aktuelle Fahrbahnsperrung zwischen Riegel und Teningen

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, 13.11.2024, gegen 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Milchhofstraße in Emmendingen geparkten Pkw der Marke Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hierbei wurde der vordere linke Stoßfänger des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft ...

