POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits am Mittwochabend den 13.11.24 gegen 17.45 Uhr kam es zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine Autofahrerin befuhr die L113 von Riegel kommend in Richtung Sasbach. Zwischen dem Kreisverkehr nach Forchheim und Endingen in Höhe der Überführung Stephanstal kam ihr eigenen Angaben zufolge ein Pkw auf ihrer Spur entgegen. Dieser überholte einen in Richtung Riegel fahrenden Lkw. Die Pkw Lenkerin ...

mehr