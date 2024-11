Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwochabend den 13.11.24 gegen 17.45 Uhr kam es zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine Autofahrerin befuhr die L113 von Riegel kommend in Richtung Sasbach. Zwischen dem Kreisverkehr nach Forchheim und Endingen in Höhe der Überführung Stephanstal kam ihr eigenen Angaben zufolge ein Pkw auf ihrer Spur entgegen. Dieser überholte einen in Richtung Riegel fahrenden Lkw. Die Pkw Lenkerin musste stark abbremsen und wurde zu einem Ausweichmanöver gezwungen um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte sie einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand. Nach dem Überholvorgang setzte der Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem überholenden Pkw handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Weitere Angaben zum Fahrzeug können nicht gemacht werden.

Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.

