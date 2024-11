Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Endingen a.K. -- Zeugen nach Einbruch gesucht !

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 16.11.2024, um 05:00 Uhr, kam es in Endingen a.K., Hauptstraße, zu einem versuchten Einbruch in das dort ansässige Rot-Kreuz-Lädele.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter versucht, eine Zugangstüre gewaltsam zu öffnen, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Da die Türe dem Einbruchsversuch standhielt, gelangten die Täter nicht in das Geschäft. Im weiteren Verlauf wollte man dann die Scheibe des Schaufensters einschlagen, was aber ebenfalls nicht gelang.

Zu einem Diebstahlsschaden ist es somit nicht gekommen, am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 rund um die Uhr in Verbindung.

