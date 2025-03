Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsschild umgefahren - Polizei Bergen sucht Unfallfahrer

Bergen (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2025 ist es vermutlich zwischen 18:15 und 20:50 zu einem Verkehrsunfall auf der K 79 gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in dem genannten Zeitraum im Einmündungsbereich von der Landesstraße 280 (aus Müden Örtze kommend) zur Kreisstraße 79 (nach Faßberg einbiegend) aus noch ungeklärter Ursache und scheinbar beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier überfuhr er einen Schildermasten und einen Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an der Verkehrsinfrastruktur wird auf ca. 400,-EUR geschätzt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben nun, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen grauen 3er BMW, Baujahr 2020 handelt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder die Angaben zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051/6064-0 in Verbindung zu setzen.

