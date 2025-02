Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Dorfstraße/Tatverdächtiger nach Einbruch in Dorfladen ermittelt

Coesfeld (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in den Dorfladen kam es in der Nacht vom 14. auf den 15.12.2023. Damals unbekannte Täter hebelten an der Tür des Haupteingangs, diese hielt jedoch Stand, sodass die Täter nicht in den Laden gelangten. Die Tür wurde dabei beschädigt, die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Eine dieser Spuren konnte nun einem inzwischen 26-jährigen Mann zugeordnet werden, der zuvor in Senden wohnte. Er sitzt wegen eines anderen Deliktes bereits in Untersuchungshaft. Nun wird er sich auch noch für den versuchten Einbruch verantworten müssen.

