Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Olfen haben Unbekannte Transporter aufgebrochen. An der Steverstraße geschah das zwischen 17.30 Uhr am Montag (17.02.25) und 5.40 Uhr am Dienstag. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Ohne Beute blieben sie am Mozartweg, wo Unbekannte zwischen 3.50 Uhr und 4 Uhr am Dienstag einen Transporter aufbrachen, jedoch ohne Beute flüchteten. Eine Kamera zeichnete dort zwei Personen auf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

