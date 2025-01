Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: elfjähriges Mädchen bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.01.2025) gegen 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Herrenberg ereignete und bei der ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das Kind war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Bushaltestellen unterwegs. Kurz vor dem Zebrasteifen im Bereich eines Kiosks fuhr ein noch unbekannter Mann vermutlich mit einem elektrisch betriebenen, schwarzen Zweirad mit auffällig breiten Reifen von der Fahrbahn auf den Gehweg und stieß mit dem entgegenkommenden Kind zusammen. Das Mädchen stürzte hierauf und erlitt leichte Verletzungen. Nachdem der noch Unbekannte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort. Der Mann wurde als Schwarzer beschrieben, der etwa 40 Jahre alt sein dürfte und schwarze, kurz rasierte Haare hat. Er soll Lederbekleidung getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

