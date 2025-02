Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/ Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Coesfeld (ots)

Mehrere Verletzte forderten zwei Verkehrsunfälle am Dienstag (18.02.25) auf der B474. Gegen 6.30 Uhr wollte ein 61-jähriger Autofahrer aus Senden die B474 queren, um auf der Straße "Am Isinghove" weiterzufahren. Zu dem Zeitpunkt war ein 24-jähriger Transporterfahrer aus Coesfeld in Richtung Dülmen unterwegs. Als der Mann aus Senden losfuhr, kam es zur Kollision, worauf der Transporter ins Schleudern geriet und auf der B474 in umgekehrter Fahrtrichtung zum Stehen kam. Beide Fahrer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme kam es rund einen Kilometer weiter zu einem weiteren Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 53-jähriger Mann aus Wesel war gegen 7.45 Uhr in Richtung Dülmen unterwegs. Er fuhr einer 64-jährigen Frau aus Reken auf, die mit ihrem Auto in einen Wirtschaftsweg auf Höhe der Haltestelle "Ziegelei" abbiegen wollte. Der Aufprall schob das Fahrzeug der Rekenerin in den Gegenverkehr, wo es mit dem Auto einer 24-jährigen Frau aus Münster zusammenstieß, in dem zudem eine 25-jährige Münsteranerin mitfuhr. Mit Rettungswagen kamen der Mann aus Wesel und die Frau aus Reken in Krankenhäuser. Die Münsteranerinnen suchten eigenständig einen Arzt auf. Die B474 war zwischenzeitlich gesperrt.

