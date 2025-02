Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit vom 15.02.2025 (15.00 Uhr) bis zum 17.02.2025 (22.40 Uhr) an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf dem Burging in Coesfeld. Das Eindringen gelang jedoch augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

