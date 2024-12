Polizei Gütersloh

POL-GT: Schloß Holte-Stukenbrock: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person.

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (AM) - Am Dienstag, 03.12, gegen 17:39 Uhr, wurde bei Polizei Gütersloh ein Verkehrsunfall bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 72-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem Pkw Smart die Flugplatzstraße im Ortsteil Stukenbrock in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 16 überquerte eine 84-jährige Frau, die ebenfalls in Schloß Holte-Stukenbrock wohnt, zu Fuß die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Die Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützte die Unfallaufnahme. Der Pkw Smart wurde zur Durchführung weiterer Ermittlungen sichergestellt. Die Flugplatzstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

