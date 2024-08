Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Spendensammlerinnen beleidigt

Tatverdächtige erhält Platzverweis

Darmstadt (ots)

Nach mehreren Beleidigungen konnte am Donnerstagmittag (15.8.) eine Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Frau hatte am "Platz der deutschen Einheit" mehrere junge Frauen beleidigt, welche vor dem Bahnhof Spenden für eine karitative Einrichtung sammelten. Hierbei blieb es nicht nur bei abfälligen Bemerkungen, sondern die 37-Jährige äußerte auch aufgrund der Herkunft der Frauen einige Beleidigungen. Sie konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Die Frau war stark alkoholisiert und erhielt im Anschluss an die Maßnahmen einen Platzverweis und musste den Bahnhofsbereich verlassen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell