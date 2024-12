Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zaun bei Unfallflucht erheblich beschädigt

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (02.12.2024) 20.00 Uhr bis Dienstag (03.12.2024) 07.50 Uhr wurde ein Grundstückszaun an der Wagenfeldstraße durch einen Unfall stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell