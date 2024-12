Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in unbewohntes Haus

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (29.11.2024) 17.00 Uhr bis Montag (02.12.2024) 16.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Bauerschaft Herrenstein ein und durchsuchten dieses. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, die sich zur Renovierung des Hauses in den Räumen befanden. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

