POL-BN: Bonn-Nordstadt: 19-Jährige auf E-Scooter von Pkw abgedrängt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots) - Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Montag (29.07.2024) in Bornheim-Walberberg einen 29-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen. Er befuhr, so der bisherige Ermittlungsstand, um 00:55 Uhr die Dominikanerstraße von der Walberberger Straße in Richtung der Hauptstraße. Aus bislang ...

mehr