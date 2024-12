Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw. Eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (03.12.2024) um 11.00 Uhr kam es im Kreisverkehr "Brulands Eck" (B 58 / L 586) zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger aus Elz befuhr mit einem leeren Tankauflieger-Sattelzug den Kreisverkehr in Richtung Ahlen. Ein 46-jähriger Beckumer wollte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr einfahren und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Beckumer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

