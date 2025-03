Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle vom 22. bis 23.03.2025

Zeugenaufrufe

Celle (ots)

+++ Einbruch auf Sportgelände Saarfeld +++

In der Nacht von Freitag, 21.03.2025, auf Samstag, 22.03.2025, ist es auf dem Sportgelände Saarfeld, Herzog-Ernst-Ring, zu einem Einbruch in Garagen gekommen. Die noch unbekannten Täter brachen 3 Blechgaragen, welche als Lagerräume genutzt werden, auf. Ob hierbei etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auf Grund von zurückgelassenem Altglas und Müll ist davon auszugehen, dass sich zumindest zeitweise diverse Personen auf dem Sportplatzgelände aufgehalten haben dürften. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Celle (05141-277 0) in Verbindung zu setzen.

+++ Größerer Flächenbrand an der Aller +++

Am Samstag um 13:36 Uhr wurde ein Böschungsbrand im Bereich des Allerdeichs hinter dem Otto-Schade-Stadion gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Es brannte eine größere Fläche Schilf und Unterholz an der Aller. Das Feuer breitete sich aufgrund des vorherrschenden Windes und der Trockenheit teilweise schnell aus. Insgesamt verbrannten etwa 3500qm Grasland. Der Brandort ist zu erreichen über den Fuß- und Radweg entlang der Aller in Richtung Altencelle. Ferner liegt er genau gegenüber der Dammaschwiesen. Da auf Grund des schönen Wetters viele Spaziergänger und Radfahrer in diesem Bereich unterwegs gewesen sein dürften, werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich mit der Polizei Celle unter 05141-277 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell