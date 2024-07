Feuerwehr Essen

FW-E: Großübung der Feuerwehren Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr, Essen, Oberhausen, Stadtgebiet (ots)

Am kommenden Wochenende führen die Feuerwehren der Städte Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen eine großangelegte Feuerwehrübung durch. Die Übung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem abgesperrten Gelände in Sachsen-Anhalt statt.

Ziel der Übung ist es, die Konzepte zur überörtlichen Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen zu erproben. Im Ernstfall bilden die Feuerwehren der drei Städte eine Einheit. Die Übung dient dazu, die geplanten Abläufe der beteiligten Einheiten zu trainieren, einschließlich der Phasen Alarmierung, Bereitstellung und Transport der Kräfte. Im Zuge dessen kann es am Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in den Stadtgebieten der drei Städte zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatz- und Logistikfahrzeugen kommen.

Die Fahrzeuge werden in Form von Verbänden zum Zielort fahren. Das Fahren im Verband ist oft die schnellste und sicherste Art, Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Material über große Distanzen zum Einsatzort zu bringen. Ein Verband kann aus bis zu 30 Fahrzeugen bestehen und ist mit Blaulicht gekennzeichnet. Eine Kolonne oder ein Verband wird immer als ein Fahrzeug im Straßenverkehr angesehen. Das bedeutet, dass alle Fahrzeuge der Kolonne eine rote Ampel überqueren dürfen, sofern das erste Fahrzeug noch bei Grün gefahren ist. Auch alle Vorfahrtsregeln und Kreisverkehre sind von dieser Regelung betroffen. Die Kolonne darf nur als Ganzes überholt werden. Andere Verkehrsteilnehmer dürfen sich nicht in die Kolonne drängen. Ein vorzeitiges Einscheren ist nicht erlaubt. Fahrzeuge der Kolonne dürfen Sonder- und Wegerechte nutzen.

Abfahrt der Einheiten:

10:30 Uhr Essen

11:00 Uhr Oberhausen

11:30 Uhr Mülheim an der Ruhr

Rückkehr der Einheiten ist für Sonntagnachmittag vorgeplant.

Nach Abschluss der Übung erfolgt eine detaillierte Pressemitteilung, in der die Ergebnisse und Erkenntnisse der Übung zusammengefasst werden.

Für Rückfragen stehen die Pressestellen der Feuerwehren zur Verfügung. Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Kooperation während dieser wichtigen Übung.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell