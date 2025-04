Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Wietze sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Wietze (ots)

Am Sonntag, den 30. März 2025 ist auf dem Parkplatz des Sportplatzes Wietze in der Wieckenberger Straße zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken aus einer Parklücke einen in einer angrenzenden Parklücke geparkten Renault. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Wietze bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05146-986230 zu melden.

