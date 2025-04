Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit zwei Verletzten auf der B3 - dreistündige Vollsperrung

Celle (ots)

Heute Vormittag ist es auf der B3 gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 78 Jahre alte Fahrer eines BMW war einem Verkehrsteilnehmer zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der ältere Herr befuhr die B3 aus Westercelle kommend in Fahrtrichtung der Anschlussstelle B 214, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem VW-Transporter eines 59 Jahre alten Mannes zusammen. Der Verursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber zügig von den Einsatzkräften befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenprall zum Teil schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B3 war bis zirka 13 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursachse dauern an.

