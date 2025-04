Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Celle (ots)

Heute Morgen gegen 09:00 Uhr ist es in Ovelgönne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich Wiesenstraße / Im Gehäge aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW-Gespann und einem Radfahrer. Der 16 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall von einem Teil des Gespanns erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Nach ersten Erkenntnissen war der 46 Jahre alte LKW-Fahrer aus der Wiesenstraße nach rechts in die Straße "Im Gehäge" abgebogen und befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit seinem Gespann noch im Abbiegevorgang. Wie es zu dem Unfall kam, ist momentan noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell