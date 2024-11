Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt

Soest (ots)

Am 31. Oktober führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Soest, teils uniformiert, teils in ziviler Kleidung, in der Zeit von 16 bis 0 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt durch. In Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Bundespolizei wurden rund um den Bahnhofsbereich zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt und in Summe 75 Personen kontrolliert. Gegen zwei verdächtige Personen, die sich am Bahnhof aufhielten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und Schreckschussmunition sichergestellt. Eine weitere Person muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen, da sie beim Handel mit Betäubungsmitteln festgestellt wurde. Auch in diesem Zusammenhang erfolgte eine Sicherstellung von Cannabis und Bargeld. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden bei den Personenkontrollen noch zwei Einhandmesser aufgefunden, sichergestellt und gegen zwei Personen ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Am späten Abend ereignete sich am Hansaplatz ein wechselseitiges Körperverletzungsdelikt. Die beiden beteiligten Personen konnten im Bahnhofsbereich angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde ebenfalls gefertigt. Die polizeiliche Präsenz stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf sehr positive Resonanz, wie sich in zahlreichen Gesprächen widerspiegelte. Die Soester Polizei wird auch weiterhin Schwerpunkteinsätze durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Kriminalität nachhaltig zu bekämpfen.

