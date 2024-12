Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - unterwegs ohne Führerschein

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 00.15 Uhr, ein Kleinkraftrad zu kontrollieren. Das Gefährt wartete zunächst an der Ampel Freiheitsstraße / Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Als das Einsatzteam den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete. Mehrere Streifenwagen waren in die beginnende Fahndung eingebunden. Es ging mit etwa 50 km/h durch die Straßen von Viersen. Auf der Hauptstraße versuchte ein Streifenwagen, das Kleinkraftrad zu stoppen. Das Krad wich nach rechts aus, touchierte einen Straßenpoller und anschließend den Streifenwagen. Das Fahrzeug wurde gestoppt, der Fahrer, ein 40-jähriger Mönchengladbacher, wurde leicht verletzt. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete, war schnell geklärt: Er hat keine gültige Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad war nicht versichert. Zudem fiel ein Drogenvortest positiv aus, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte stellten das Kleinkraftrad sicher. Der Mönchengladbacher muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1087)

