Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Nach Unfall mit Radfahrer - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag gegen 17.40 Uhr war ein 34-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad auf der Josef-Steinbüchel-Straße in Richtung Schlegelstraße unterwegs. An der Einmündung der Schlegelstraße sei dann ein Auto gekommen, welches ihm die Vorfahrt genommen habe. Der 34-Jährige stürzte, wurde dabei aber nicht verletzt. Der Radfahrer und der etwa 55 Jahre alte Autofahrer sprachen kurz mit einander. Der Pkw-Fahrer setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich über die 02162/377-0 zu melden. /wg (1086)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell