Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Dienstag, 08.04.2025 ist es in der Zeit von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr zu mehreren Aufbrüchen von PKW auf den Hof eines Abschleppunternehmens in der Blumlage in Celle gekommen. Die unbekannten Täter betraten das Gelände in der 77er Straße, schlugen bei mehreren dort abgestellten Fahrzeugen die Scheiben ein und durchwühlten bei einigen auch die Innenräume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist momentan noch nicht geklärt. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

